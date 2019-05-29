Белово, Междуреченск, Юрга и другие города Кузбасса. В регионе состоялся объезд территорий главами муниципалитетов

В Междуреченске комиссия отправилась на территорию бывшей Ольжерасской автобазы. Здания устарели и нуждаются в ремонте. Сейчас здесь расположены станции техобслуживания автомобилей, магазины автозапчастей и автомойки. Вопросы реконструкции помещений комиссия обсудит с предпринимателями-арендаторами.

Беловская комиссия посетила микрорайон Бабанаково. Первым делом осмотрели сквер «Шахтер». В следующем году, в рамках программы «Комфортная городская среда», его отремонтируют. Установят детские площадки, тротуары, лавочки. Прислушаются к мнению жителей — деревья постараются сохранить. Также не оставили без внимания заброшенные объекты.

В Юрге представители администрации и депутаты посетили Детскую художественную школу. Обсудили замену кровли и установку ограждения. В ближайшее время будет составлена смета на проведение работ. Также комиссия объехала дороги частного сектора в районе автовокзала и центра Юрги. Будет рассмотрена возможность участия в различных программах.

А в Калтане продолжается борьба с самовольно установленными вывесками и рекламными щитами. Сегодня комиссия выявила около 10 нарушений. В скором времени собственники получат письменные уведомления об исполнении требований. Всего за время проверок снято 12 баннеров.