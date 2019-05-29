Жители посёлка Таёжный Тайгинского городского округа пожаловались на отсутствие условий для детского досуга

Помимо того, что в территории мало детских площадок, к ним ещё и добраться трудно — дороги требуют ремонта.

«У нас большая проблема с дорогой. Она в аварийном состоянии»- это письмо отправили в редакцию обеспокоенные жители посёлка Таёжный. Люди жалуются: ремонт требуется давно. Наша съемочная группа отправилась в Тайгу, чтобы своими глазами увидеть проблему.

Таёжный — поселок в Тайгинском городском округе с населением чуть более 1000 человек по данным последней переписи населения. По факту: сейчас здесь официально зарегистрировано 322 жителя и 145 хозяйств. Протяженность автодороги — семь километров. 25 мая её выровняли грейдером. Дорога внутри посёлка пока с ямами.

Единственная площадка — ещё одна местная проблема. Мы связались с администрацией жилищно-коммунального хозяйства Тайгинского городского округа. Нам пояснили: ремонт запланирован. Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. Кроме того, жители всегда могут обратиться в управление ЖКХ. Всю информацию им готовы предоставить.

Ремонт от железнодорожного переезда до конца улицы Дудко запланирован на 2020 год. Стоимость составляет примерно миллион двести тысяч рублей. Как нам объяснили в администрации, эти средства в бюджете 2019 года не предусмотрены. Мы будем следить за развитием событий.