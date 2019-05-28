В Кузбассе стартовала неделя российского предпринимательства

Бизнесмены проводят мастер-классы, круглые столы и встречи с начинающими коммерсантами. Согласно данным Росстата, на сегодняшний день в нашей стране насчитывается свыше 4,5 миллионов хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса. Действует национальный проект поддержки предпринимательства.

Франшиза. Этой распространённой модели бизнеса была посвящена одна из площадок мероприятия. В Кузбассе он тоже популярен. В том числе, среди интернет-мошенников. Создатель собственной франшизы рассказал, как распознать недобросовестные предложения.

Круглый стол, который организовали представители контрольно-надзорных органов, стал ещё одной тематической площадкой. Вся информация из первых уст.

Новой формой общения стал проект «Воркшоп», в котором могли принять участие представители любых сфер бизнеса. Предприниматели учились взаимодействовать в новом ключе.

О современных технологиях и механизмах продаж рассказал основатель интернет-агентства. В рамках форума он поделился опытом и обозначил основные проблемы, с которыми сталкивался.

Большой информационный форум затронул самые актуальные вопросы кузбасских предпринимателей. И даже профессиональный праздник для инициативных людей региона стал поводом для получения нового опыта и знаний.