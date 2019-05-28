Сегодня по всей России отмечают День пограничника

Поздравления принимают зелёные береты. В кемеровском парке имени Жукова состоялся праздничный митинг. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику в честь героев, защищавших границы России в разные годы. Поздравляли ветеранов. Сергей Цивилев в своих социальных сетях также поздравил защитников Родины.

Юрий Бабанский. Во время вооружённого конфликта на острове Даманский взял на себя командование отрядом пограничников и остановил диверсантов. Этот подвиг кузбассовца полувековой давности сегодня вспоминает Сергей Цивилев на личной страничке в популярной социальной сети и поздравляет всех, кто защищал границы Родины.

Кемеровские ветераны службы собрались в парке Жукова у монумента пограничникам, почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы. Также ветеранам конфликтов вручили заслуженные медали.

Сегодня на торжественной части мероприятия первый экземпляр только что напечатанной книги-автобиографии представил ветеран-пограничник Александр Добрынин. «С любовью к Отечеству». Так служат и живут эти люди. Александр Васильевич рассказывает о службе Родине, вспоминает о тех, с кем нёс службу плечом к плечу.

В День пограничника во всех городах Кузбасса состоялись торжественные мероприятия. А в это время кузбассовцы продолжают охранять рубежи страны. На службе около тысячи земляков.