Служители Мельпомены в роли зрителей: актёры театра «Et Cetera» побывали на лучшем угольном предприятии Кузбасса

С театральных подмосток — на угольный разрез. После премьеры спектакля актёры театра «Et Cetera» побывали с экскурсией на одном из передовых, оснащённых по последнему слову техники разрезе Кузбасса — «Барзасское товарищество» компании ЗАО «Стройсервис».

Разрез «Барзасское товарищество» — самое молодое, перспективное угледобывающее предприятие компании «Стройсервис». Построено оно собственными силами чуть больше 10 лет назад. Здесь добывают уголь коксующихся и энергетических марок. Промышленный пейзаж, гигантские машины впечатляют. Особенно гостей из Москвы.

Масса впечатлений, фото на память. Для каждого из участников театральной труппы это — первый визит на угледобывающее предприятие.

Гастроли популярного театра в Кузбассе стали подарком всем кузбассовцам от «Стройсервиса» в честь 25-летия компании.