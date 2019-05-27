В кемеровском парке имени Жукова прошел гала-концерт фестиваля-конкурса народного творчества «Навстречу юбилею»

Мероприятие приурочено к празднованию 300-летия освоения региона. Инициатором выступил Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

На одной сцене — представители народного творчества со всего региона. Хоровые коллективы, фольклорные и хореографические ансамбли, оркестры русских народных инструментов, эстрадные и джазовые музыканты. Вокалисты подготовили свои лучшие номера.

На творческой площадке свыше 50 коллективов. Артисты с удовольствием общались и поддерживали друг друга. На мероприятии выступили и победители фестиваля инклюзивного творчества. Партнёры проекта вручили артистам новую коляску.

Несколько часов пролетели незаметно. Яркие, самобытные номера запомнятся зрителям фестиваля надолго.

Творческий номер подготовили и организаторы, впервые исполнив гимн Областного совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Многонациональный, самобытный, творческий, музыкальный. Такой он — современный Кузбасс. Фестиваль ещё раз подтвердил: наш регион не только центр угледобычи, развитый индустриальный регион. Это ещё и родина талантливых, одарённых людей.