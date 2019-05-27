Кузбасские гимнастки в составе команды завоевали серебряные и бронзовые медали международного турнира

На прошедшем в Санкт-Петербурге XIX турнире по спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона Александра Дитятина две воспитанницы Ленинск-Кузнецкого центра Олимпийской подготовки показали высокие результаты, подтвердив, что кузбасская школа этого вида спорта сохраняет лидерство в стране.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Украины, Латвии, Армении, Казахстана и Узбекистана.

Серебряные медали завоевали девушки из команды «Динамо-Москва». Юлия Бирюля, наша землячка, среди призёров. В финалах отдельных видов гимнастического многоборья она одержала победу в опорном прыжке, а также завоевала «бронзу» в упражнениях на бревне.

Ещё одна воспитанница Регионального центра спортивной подготовки вернулась из северной столицы с «серебром». Александра Майзель стала второй в опорном прыжке.

Обе гимнастки в настоящее время находятся на целевых сборах в составе российских команд. А прошедший турнир стал проверкой их готовности к большим соревнованиям.

На фото Юлия Бирюля.