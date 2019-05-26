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В Кузбасс приехал московский театр «Et Cetera»

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Столичная труппа под руководством Народного артиста России, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина бесплатно покажет в Кемерове и Прокопьевске 14 театральных постановок.

Их посетят около 8 тысяч кузбассовцев, из них большая часть — дети.  Почти 1000 билетов получили участники детских театральных студий. Также возможность посетить представления будет у отличников школ области, детей представителей бюджетной сферы и многодетных семей.

Инициатором гастролей ведущего столичного театра в регионе стал Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Гастрольный тур организован ЗАО «СТРОЙСЕРВИС» (генеральный директор Д.Н Николаев) к 25-летию компании.

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