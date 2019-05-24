«Это обсуждают». Картина дня в людях и событиях

1. В Кузбассе дан старт сезону навигации. Он продлится до 28 октября. Перед тем как спустить судно на воду владелец должен убедиться в технической исправности плавсредства. Суда, подлежащие регистрации, должны быть поставлены на учёт, пройти освидетельствование в процессе эксплуатации.

2. «Скандинавская ходьба». В Прокопьевске состоялся тематический семинар, нацеленный на развитие здорового образа жизни. Организатором выступил Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. Цель проекта — познакомить приверженцев здорового образа жизни с особенностями техники шага. Сегодня скандинавская ходьба пользуется популярностью у кузбассовцев. Только в Прокопьевске за последние пять лет скандинавки получили около трёх тысяч человек.

3. Реклама — двигатель торговли. Но, используя её, важно не нарушать закон. В Калтане ведётся борьба с вывесками, баннерами и щитами, установленными самовольно. Размещение необходимо согласовывать с администрацией округа или с сотрудниками отдела архитектуры и градостроительства. Но не все предприниматели идут охотно на сотрудничество. По итогам проверок были демонтированы 12 баннеров и одна рекламная конструкция.