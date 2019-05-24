Аз, буки, веди. В России отмечается День славянской письменности

В 9 веке греческие монахи Кирилл и Мефодий составили первую славянскую азбуку. Глаголицу. Затем — кириллицу.

Документы, книги и письма господ своим слугам. В берестяных грамотах, найденных археологами в Новгороде несколько лет назад, доказательство того, что грамотность в 11-12 веках была не роскошью, а обычным явлением. Она была доступна не только высшим сословиям, но и крестьянам. С появлением алфавита жизнь на Руси стала куда более насыщенной. Открывались первые школы, при монастырях и церквях переводили и переписывали священные книги. Кирилл и Мефодий причислены к лику святых.

24 мая по всей России проходят научные конференции, тематические концерты. Истинные почитатели Кирилла и Мефодия устраивают целые театральные флешмобы.