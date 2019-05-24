Кузбасс приступил к реализации проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В Анжеро-Судженске программу успешно реализуют на базе Комплексного центра социального обслуживания населения. Здесь работает «Школа ухода».

Научиться заново ходить и говорить. В прошлом году в семье Валентины Заварзиной случилось несчастье. Муж пережил три инсульта. Полностью парализовало правую часть тела. Он забыл буквы, перестал узнавать близких. Врачи в чудо не верили. А жена надеялась и заботилась. Сегодня Михаил говорит отдельные слова и может самостоятельно передвигаться по квартире.

Он, словно ребёнок, любит смотреть мультфильмы и очень обижается, когда Валентина оставляет его дома одного. Забот у женщины много. Мужа нужно помыть, одеть, накормить. Весь день — как белка в колесе. Признаётся, тяжело, но это — их общая беда. Да и поддержка у неё весомая. Уже несколько месяцев Валентина посещает «Школу ухода». Здесь общается с людьми, оказавшимися в подобной ситуации, важные советы даёт психолог.

«Школа ухода» — уникальное место. Сюда приходят социальные работники и близкие тяжелобольных людей.

Школа работает по пятницам. Сейчас занятия посещают десять человек. Здесь каждый находит помощь, поддержку и ответы на актуальные вопросы.

Каждый сам для себя решает, сколько ему требуется занятий. Бывает, что на курс приходят по нескольку раз — закрепить знания, чтобы максимально помочь близкому тяжелобольному человеку чувствовать себя комфортно.