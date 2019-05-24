В последнее воскресенье мая в Кузбассе будут отмечать День химика

Более 13 тысяч человек в отрасли. 1000 наименований продукции, которая в большинстве своём идёт на экспорт. Накануне профессионального праздника поздравления принимали работники кемеровского «Азота».

День химика для них — не просто дата в календаре. Значимое событие для настоящих профессионалов своего дела. Каждый день они выпускают азотные удобрения, аммиачную селитру, капролактам и другую продукцию. Предприятие не раз становилось лауреатом областных и всероссийских конкурсов. И это, в первую очередь, заслуга людей, работающих на «Азоте».

В благодарность за достойную работу — заслуженные награды. Сотрудники получили денежные премии, сертификаты на приобретение бытовой техники. Лучшим из лучших присвоены корпоративные почетные звания.

Но главные подарки для азотовцев — ключи от новых квартир. Их вручил лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 78 работникам завода.

Новый дом построен на проспекте Химиков. Жилье комфорт-класса с удобной планировкой, высокими потолками и панорамными окнами. Во дворе — современная детская площадка и парковка.

Приобрести квартиры азотовцы смогли, благодаря программе льготного ипотечного субсидирования. По ней половину процентной ставки по кредиту платит «Азот». А двум многодетным семьям — Кибешевым и Мироновым — компания подарила сертификаты на полное погашение ипотеки. Банкам теперь они ничего не должны.

Жилье освятили. Не только весь дом, но и отдельные квартиры. Теперь у семей время приятных хлопот: обустройство и создание уюта в новых квартирах.