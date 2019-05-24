Первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов провёл день в Новокузнецке

В Кузбасс министр финансов приехал в рамках мониторинга реализации национальных проектов: «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт». В сопровождении губернатора Сергея Цивилева и полпреда президента Сергея Меняйло Антон Силуанов посетил ЕВРАЗ ЗСМК… Крупнейшее в Сибири предприятие по производству стали поставляет продукцию в Россию и за рубеж. Гостям показали уникальные 100-метровые рельсы. В планах — строительство цеха, где будут сваривать их в 800-метровые плети и поставлять РЖД… Антон Силуанов оценил потенциал предприятия. Сергей Цивилев отметил, металлурги вносят существенный вклад в реализацию Кузбассом нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Что помогает поступательному движению в рамках выполнения Указов президента.