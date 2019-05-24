«Скандинавская ходьба». В Прокопьевске состоялся тематический семинар в рамках программы развития здорового образа жизни в Кузбассе. Её организатором выступил Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области под руководством Анны Цивилёвой. Главная цель проекта — познакомить приверженцев здорового образа жизни со специальными техниками ходьбы, которые не навредят обладателям скандинавских палочек. Надо отметить, что поклонников европейского вида спорта Кузбассе много. Например, в Прокопьевске за последние пять лет скандинавки получили около трёх тысяч человек.