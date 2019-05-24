В Анжеро-Судженске на базе Комплексного центра социального обслуживания населения работает «Школа ухода».

В этом году Кузбасс в числе 12 регионов приступил к реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В Анжеро-Судженске программу успешно реализуют, благодаря «Школе ухода». Это уникальное место. Сюда приходят социальные работники и близкие тяжелобольных людей. Школа работает по пятницам. Сейчас занятия посещают десять человек. Здесь каждый находит помощь, поддержку и ответы на актуальные вопросы. Каждый сам для себя решает, сколько ему требуется занятий. Бывает, что на курс приходят по нескольку раз, закрепить знания, чтобы максимально помочь близкому тяжелобольному человеку чувствовать себя комфортно.