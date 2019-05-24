Сегодня в Кузбассе открыт сезон навигации

Он продлится до 28 октября. Сотрудники МЧС России напоминают — выход на воду в период межнавигации строго запрещен. Эксплуатировать плавсредства в этот период разрешено только специально уполномоченным лицам, осуществляющим правоохранительные, контрольно-надзорные, спасательные и природоохранные функции.

Владельцы судов, вышедшие на воду в межнавигационный период, рискуют быть подвергнутыми административному наказанию в виде штрафа от 500 до 1000 рублей за нарушение ограничений по районам и условиям плавания.