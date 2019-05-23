Работники химической промышленности принимают поздравления

В областной администрации прошел торжественный прием в честь Дня химика. С профессиональным праздником лучших представителей профессии поздравил заместитель губернатора Андрей Панов. По словам замгубернатора, химическая промышленность входит в число базовых отраслей, играет важную роль в развитии экономики и укреплении обороноспособности государства.

В Кемеровской области на химических предприятиях трудится порядка 13 тыс. человек. Химики области выпускают более 1000 наименований продукции. Большая часть идет на экспорт – это минеральные удобрения, капролактам, взрывчатые вещества, психотропные препараты.

«Для того, чтобы построить такой мощный химический комплекс в Кузбассе, работникам отрасли пришлось вложить много знаний, сил, энтузиазма и трудолюбия», — сказал Панов и поблагодарил ветеранов, работников химических предприятий за сохранение лучших традиций и хорошую работу.