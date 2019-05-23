В Берёзовском в лесу заблудился 10-летний мальчик

Сигнал о том, что ему требуется помощь поступил в полицию от службы «112». Правоохранители организовали поисковые мероприятия, в которых также приняли участие представители МЧС. Оказалось, что во время прогулки школьник поссорился с другом и решил погулять один в лесу, но заблудился. Осознав, что не сможет выбраться сам, он позвонил по номеру «112».

«По мобильному телефону было установлено, в какой части леса находится школьник, и в данном участке местности выставили патрульные автомобили, включив на них сирены, чтобы ребёнок мог сориентироваться. Около 20 сотрудников искали мальчика по лесу. В результате, следуя советам полицейских и ориентируясь по звуковому сигналу спецоборудования, заблудившийся вскоре выбрался на дорогу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.