Ущерб на 500 тысяч рублей

Жительница областного центра позволила мужчине помочь ей с переездом, о чем после сильно пожалела. Горожанин украл у потерпевшей ювелирные украшения на общую сумму в полмиллиона рублей. Женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Выяснилось, что часть драгоценностей злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Теперь фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.