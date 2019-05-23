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Ущерб на 500 тысяч рублей

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Жительница областного центра позволила мужчине помочь ей с переездом, о чем после сильно пожалела. Горожанин украл у потерпевшей ювелирные украшения на общую сумму в полмиллиона рублей. Женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Выяснилось, что часть драгоценностей злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Теперь фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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