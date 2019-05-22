Это обсуждают. Информационная картина дня в нашей новой рубрике

1. Анжеро-Судженск готовится к Дню рождения и уже получает подарки. По программе «Игровые комплексы — детям Кузбасса» в город поступили детские площадки. В ближайшее время они будут установлены в самых густонаселенных районах. Места для монтажа игровых зон выбраны путем общественного голосования. Одна из площадок будет установлена в Центральном парке, который горожане охотно посещают. Установку оборудования планируется завершить к июлю.

2. Кузбассовцы смогут смотреть городское ТВ на 22-й кнопке. Депутаты Госдумы рассмотрели поправки к законопроекту, касающиеся муниципальных каналов. Об этом сообщил депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин на своей странице в соцсети.

«Сегодня на заседании нашего комитета решали судьбу 22-й кнопки вашего телевизора. Рассмотрели и поддержали поправки. Они дают возможность городским телеканалам почти бесплатно вещать в пакетах кабельных сетей на 22 кнопке. На 21 кнопке, напомню, уже можно наслаждаться региональным телевидением», — рассказал парламентарий.

3. В Белове на улице Аэродромная водитель ВАЗа сбил ребёнка, который переходил дорогу в зоне действия дорожного знака. 10-летний мальчик получил серьёзные травмы. Пострадавшему назначили стационарное лечение. Установлено, что автомобилист не был вписан в полис ОСАГО. При этом он недавно получил водительское удостоверение.

4. Сообщение о минировании парализовало работу Новокузнецкого аэропорта. Причина – поступивший анонимный сигнал, который оказался ложным. Отмечается, что случившееся не повлияло на выполнение рейсов. Все полёты были совершены в соответствии с расписанием. Напомним, 21 мая из-за сигналов о минировании также эвакуировали и ряд торговых центров Новокузнецка.

5. Танцовщица из Кемерова Анастасия Кислица снялась в клипе популярной певицы, которую ещё называют марокканской Бейонсе. Видео на песню «Allo Allo» было опубликовано на YouTube 15 марта 2019. Сейчас ролик разрывает видеохостинг и уже собрал почти 11 миллионов просмотров. Отметим, что для самой артистки такое количество просмотров — тоже рекорд.