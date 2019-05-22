Лечение катаракты и глаукомы, лазерная коррекция зрения. В центре «Хорошее зрение» помогают увидеть мир во всех красках

Более 3-х тысяч актуальных моделей оправ и солнцезащитных очков, стильные аксессуары и индивидуальный подход к каждому клиенту в изготовлении очков. Центр «Хорошее зрение» — это полный спектр офтальмологических услуг — от подбора оправ до лазерной коррекции зрения и лечения катаракты.

Провести операцию быстро, безболезненно и с высоким процентом результативности помогает новейший аппарат — фемтосекундный лазер. Их всего 7 в России. Единственный в Кузбассе. Если раньше офтальмологи во время операции брали в руки специальный скальпель, то сейчас режущие инструменты заменяет неощутимый для пациента луч.

Увидеть мир во всех красках без линз и очков — не мечта, а реальность. До конца июня в центре действует скидка 15% на лазерную коррекцию зрения. Все, что нужно — прийти на диагностику и получить направление на операцию. Ведь «Хорошее зрение» доступно каждому.