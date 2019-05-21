У кузбассовцев появилась возможность поступить в ведущий ВУЗ страны, не выезжая за пределы родного региона

Компания «МТС» в рамках федерального социально-благотворительного проекта «Поколение М» открыла в Кемерове приемную ГИТИСа. Кузбасские абитуриенты, мечтающие связать свою жизнь со сценой, впервые могут пройти первый тур вступительных экзаменов у педагога ВУЗа, не покидая родного края.

Сегодня в областной столице взоры культурной элиты обращены к Дому актёра. Там начала работу приемная ГИТИСа. На пресс-конференции представители ведущего театрального ВУЗа страны рассказали об этапах поступления, требованиях и желании работать с регионами.

На прослушивание пришли возможные студенты в возрасте от 15 до 18 лет. Они оформили заявку на сайте pokolenie.mts.ru.

Кузбасс заинтересован в профессиональных кадрах. В областной столице ведётся строительство Центра современного искусства Сибири. А компания «МТС», благодаря проекту «Поколение М», создаёт возможности для обучения будущих работников культуры в регионе.