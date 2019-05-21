В преддверии Дня химика на кемеровском «Азоте» прошла встреча поколений

На неё пригласили ветеранов и бывших руководителей химического комплекса.

На смену старому построят новое. Сегодня «Азот» — стабильно развивающееся предприятие. Но молодые работники никогда не отказываются от поддержки и опыта старейшин. Каждый год в канун Дня химика ветеранов производства приглашают на встречу. Показывают, чем живёт завод сегодня. А похвалиться, действительно, есть чем.

Почетным гостям показали основные производственные цеха предприятия. А также участки, на которых будет установлено новое современное оборудование.

Масштабы проделанной работы ветеранов поражают. Оценку почётных работников обязательно учитывают при формировании дальнейших планов. Такие экскурсии уже успели стать заводской традицией.

Совместное чаепитие завершает встречу. Подарки — как память о сегодняшнем дне. И команда «Азота» вновь отправляется на производство улучшать показатели, чтобы в следующем году снова удивить ветеранов своими успехами.