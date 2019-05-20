Пожар автоцентра в Кемерово. Комментарий сотрудника МЧС

Ситуацию нашему корреспонденту Юлии Поповой прокомментировал полковник внутренней службы, начальник Кемеровского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Яковлев:

«Поступил вызов о возгорании кровли на автоцентре Hyundai. По прибытию первых подразделений площадь пожара составляла примерно 1500 кв.м.. Был объявлен ранг пожара №2. 12 автоцистерн выдвинулось к месту вызова. По прибытию дополнительно сюда направили еще две цистерны. Внутри здания работает четыре звена. Остальные работают снаружи. Здание проверяем. Пострадавших не обнаружено. Погибших тоже нет. Угрозу распространения пожара сняли. С места пожара было эвакуировано около 50 автомобилей. Причину пожара выясняют специалисты». На месте продолжает работать съемочная группа первого губернского телеканала. Подробности на сайте ctc-kuzbass.ru .