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Пожар в Кемерово удалось ликвидировать

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На месте возгорания автоцентра Hyundai по адресу пр. Октябрьский 2а находятся пожарные машины МЧС. Задымление под контролем огнеборцев.

Комментарии начальника Кемеровского пожарно-спасательного гарнизона Сергея Яковлева

 

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