Пожар в Кемерово удалось ликвидировать

На месте возгорания автоцентра Hyundai по адресу пр. Октябрьский 2а находятся пожарные машины МЧС. Задымление под контролем огнеборцев.
Комментарии начальника Кемеровского пожарно-спасательного гарнизона Сергея Яковлева
На месте возгорания автоцентра Hyundai по адресу пр. Октябрьский 2а находятся пожарные машины МЧС. Задымление под контролем огнеборцев.
Комментарии начальника Кемеровского пожарно-спасательного гарнизона Сергея Яковлева
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