Крупный торговый центр Hyundai в Кемерово оцеплен

Сотрудники полиции держат на контроле ситуацию и не дают зевакам подойти ближе к месту возгорания. На месте в дежурном режиме находятся машины «скорой помощи». Сведений о пострадавших нет. На месте работает съемочная группа Первого Губернского телеканала.

На данный момент автозаправочной станции около горящего торгового центра Hyundai по адресу пр. Октябрьский 2а Кемерова ничего не угрожает. По словам нашего корреспондента работающего на месте событий эпицентр возгорания находится на противоположной стороне здания. Большую часть открытого огня удалось ликвидировать силами сотрудников МЧС прибывших на место. Однако сильное задымление остается. На месте работает съемочная группа первого губернского телеканала. Подробности на сайте ctc-kuzbass.ru . Мы продолжаем держать вас в курсе событий.