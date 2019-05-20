Конференция «Исследователем — быть!»

В Кемеровской библиотеке имени Гоголя состоялась Городская экологическая научно-практическая конференция школьников «ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ – БЫТЬ!». В течении учебного года ребята готовили проекты, для которых проводили настоящие исследования. Итоги своей работы юные специалисты представили в своих докладах.

Какой район города наиболее безопасен для жизни, пригодны ли родники рядом с населенными пунктами для употребления человеком – это только несколько тем, интересующих маленьких кемеровчан. Все работы объединила общая задача: сохранение экологии родного края.

Для помощи ребятам в проведении исследований было предоставлено современной оборудование: мини-лаборатория и микроскоп. Возможность закупить серьезную технику предоставил благотворительный фонд культурных инициатив, грант которого выиграла библиотека. Исследования будут продолжены. Теперь у юных жителей города есть все условия для исследования самых смелых и волнующих вопросов.