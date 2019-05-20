На личном контроле. На днях Сергей Цивилев объехал крупные строящиеся объекты областного центра: Кассационный суд, Президентское кадетское училище и памятный сквер на месте «Зимней вишни». От графика отклонений нет. Оценку «отлично» губернатор поставил темпам и качеству работ, которые выполняют специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России. Кадетское училище буквально растёт на глазах. Местные строительные компании приступили к благоустройству прилегающей территории. Будут завершены работы на бульваре Строителей.

В этот же день Сергей Цивилев вместе с главой Кемерова осмотрели набережную реки Искитимки. На противоположном берегу парка Жукова планируют обустроить зону активного отдыха. От кемеровчан ждут интересных идей, лучшие из которые власти обещают поддержать.