В Новокузнецке проверили строящиеся объекты

Закончить в срок. Строительство 81-й новокузнецкой школы будет завершено к первому сентября. Об этом заявил заместитель губернатора Глеб Орлов. Накануне он посетил строительную площадку будущего учебного учреждения.

Школа №81 в Новокузнецке, пожалуй, одна из самых знаменитых. Ее строительство продолжается уже на протяжении порядка пяти лет. Сейчас все работы выполнены на 75%. Однако, сделать предстоит еще немало.

Завершить строительство одного из блоков здания, провести внутренние и внешние отделочные работы, благоустроить территорию. На все это остается чуть больше трех месяцев. И все шансы успеть в срок есть. Тем более, с марта этого года на объект зашел новый подрядчик. Стройка закипела.

Однако, вскоре рабочие обнаружили ряд дефектов, допущенных предыдущей организацией. Например, из-за использования некачественного бетона пол в некоторых помещениях пришлось полностью демонтировать и заливать новый. А это — не только непредвиденная трата денежных средств, но и времени.

Участники комиссии проверили каждый этаж здания, обошли все четыре корпуса. После осмотра заместитель губернатора Глеб Орлов провел совещание, где обратил внимание на недостаточное количество рабочих на площадке. Однако, строители обещают уложиться в установленные сроки. К примеру, завершить фасад подрядчик планирует уже в середине июня. Параллельно идет благоустройство территории. Повторную проверку на объекте проведут через две недели.

Активные строительные работы ведутся и на площадке онкологического диспансера. Здесь в январе 2020 года откроется новая поликлиника. К реконструкции подошли основательно — полностью демонтировали кровлю, внутреннюю и внешнюю отделку. По плану, будущее медицинское учреждение станет выше — будет достроен дополнительный этаж. Однако, здание старое и потребовалось применить новые проектные решения — конструкцию укрепляют дополнительными сваями.

Кроме 81-ой школы и онкодиспансера в списке проверяющих еще ряд строительных площадок. Детский технопарк «Кванториум 42» в Кузнецком районе и школа в поселке Металлург — их реконструкция тоже на особом контроле.

С каждым годом в Кузбассе в строй вводится все больше социально значимых объектов. Если в 2017-ом в регионе в эксплуатацию сдали восемь зданий различных учреждений, то на сегодняшний день в процессе строительства порядка семидесяти.