В Заводском районном суде прошло рассмотрение уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне»

Семерым подозреваемым предъявлено обвинение. Напомним, в торговом центре погибли 60 человек.

Сотни экспертиз. 450 потерпевших, 83 из них — родственники погибших. На скамье подсудимых пока только семь человек. Резонансное уголовное дело. За этими новостями следят не только в Кузбассе, но и за его пределами. Работает Следственный комитет Российской Федерации.

По мнению следствия, генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова, её заместитель Георгий Соболев и руководитель «Зимней вишни» Надежда Судденок оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Также, по мнению следствия, охранник Сергей Антюшин не оповестил посетителей торгового центра о пожаре. Руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиенко и его заместитель Александр Никитин халатно отнеслись к обслуживанию пожарной системы.

Пожарный Сергей Генин, по мнению следствия, не в полной мере спасал людей.

В уголовном деле «Зимней вишни» 15 фигурантов. В скором времени будет предъявлено обвинение пожарному Андрею Бурсину, бывшему начальнику областного МЧС Александру Мамонтову и руководителю управления надзорной деятельности Григорию Терентьеву.