В эти минуты в Кемерове проходит съезд угольщиков

Участие в нем принимают представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители и экологи угольных предприятий России, главы муниципальных образований Кемеровской области, специалисты профильных ведомств и учебных заведений.

Главные темы для обсуждения: введение современного экологического стандарта, реализация регионального проекта «Чистый воздух», как часть национального проекта «Экология».

Также делегаты съезда ознакомятся с лучшими современными технологиями и передовыми практиками в сфере охраны окружающей среды и проектирования объектов для горнодобывающих предприятий. Трансляцию мероприятия обеспечивает Первый Губернский телеканал. Увидеть ее можно на официальном сайте ctc-kuzbass.ru