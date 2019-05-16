В Кемеровской области активно развивают религиозный туризм

В трёх городах: Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Гурьевске подобные программы уже работают. На юге Кузбасса пилотный тур решили провести впервые. Первое место на карте православного тура — храм благоверных князей Петра и Февронии Муромских, открывший двери для прихожан в декабре две тысячи семнадцатого. Возвели его на месте сквера. И поначалу это вызвало массу возмущений от горожан, которые боялись потерять место отдыха с детским городком и аллеей памяти учителей, погибших в годы Великой Отечественной. В итоге застройщики сохранили и детскую зону и аллею. А храм разместили в центре сквера. Сейчас он нанесён на карту туристического маршрута, как и другие святыни.