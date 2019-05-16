Подведены первые итоги регионального проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива»

Об итогах в ходе пресс-конференции рассказал заместитель губернатора, начальник главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов.

Идеи областные власти принимали от неравнодушных граждан и муниципальных образований. Цель — реализовать 300 проектов за время подготовки к юбилею региона.

С 1 марта по 15 апреля на рассмотрение конкурсной комиссии было направлено 117 заявок. Успешно прошли отбор 111.

В текущем году на реализацию этих идей планируют направить 100 млн. рублей. Доля областного бюджета в софинансировании проектов — 90 %. Остальное — доля местного бюджета, вклад предпринимателей и частных лиц. От граждан ждут в большей степени неравнодушия и контроля за ведением работ.