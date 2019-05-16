Сегодня в Кемерове в областной больнице им. С.В. Беляева состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню медицинской сестры

Награды вручали за преданность делу, которому многие из присутствующих посвятили всю жизнь. В настоящее время в больницах и поликлиниках Кузбасса трудятся больше 21 000 специалистов со средним медицинским и высшим сестринским образованием.

При этом потребность в людях этих профессий всегда высока. На региональном уровне решаются вопросы не только развития и цифровизации здравоохранения, но и подготовки кадров.

Заместитель губернатора Елена Малышева отметила: «Принято решение об увеличении бюджетных мест в медицинском колледже, который занимается подготовкой медицинских работников этого профиля. В этом году число бюджетных мест увеличено на 135. Все эти действия направлены на повышение профессионального статуса медицинских сестёр».