Представителям СМИ рассказали о старте приёмной кампании и грядущем чемпионате «WorldSkills» в Новокузнецке

На вопросы журналистов отвечал начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов.

Горелка, жидкий азот — и изысканное блюдо из оленины готово к подаче. На кухне Влад Шнайдер использует только современную методику. С ней же выступал на чемпионате «WorldSkills» в 17-ом году.

По правилам, в чемпионате Влад больше участвовать не может. Но с удовольствием помогает подготовиться новым звёздочкам. В том числе тем, кто будет бороться за звание лучшего в «WorldSkills – 2020», который, кстати, пройдёт в Новокузнецке.

Стандарты «WorldSkills» активно внедряются в колледжи и техникумы Кузбасса. Кстати, приёмная кампания уже стартовала. Кроме ВУЗов своих студентов ждут 67 учреждений среднего профессионального образования. 180 направлений подготовки.

Сегодня колледжи и техникумы востребованы в большей степени, чем ВУЗы. Об этом говорит статистика. СПО в Кузбассе получают 58 тыс. студентов, в то время как высшее образование — около 50 тыс. юношей и девушек. Определяйтесь с профессией и успевайте подать документы. Приёмная кампания продлится до конца июля.