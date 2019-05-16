В эти минуты в Ленинском районном суде идёт рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне»

На скамье подсудимых — семеро. Юлии Богдановой, Георгию Соболеву и Надежде Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение требований пожарной безопасности.

Игоря Полозиненко и Александра Никитина обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности. Сергея Антюшина — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а Сергея Генина — в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

По уголовному делу признаны потерпевшими 450 человек. 83 — родственники погибших.

Судебное заседание проходит в открытом режиме.