В отношении главы Мариинского городского округа возбуждено уголовное дело

Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году глава документально изменил вид разрешения на использование земельного участка. Так, участок, который, согласно земельному законодательству, должен был использоваться для строительства гостиничного комплекса подозреваемый передал в собственность местному жителю для строительства индивидуального жилого дома. Затем по документам зафиксировано, что на данном земельном участке якобы был выстроен частный жилой дом, а фактически там был построен торгово-развлекательный центр.

Необходимо отметить, что строительство развлекательного комплекса осуществлялось без контроля соответствующих надзирающих органов. В результате неправомерных действий главы изменилась кадастровая стоимость данного земельного участка. Бюджету города был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.

В Кемеровской области действует план противодействия коррупции. Один из его главных принципов — это системный подход и взаимодействие правоохранительных органов с исполнительной властью. Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов:

«Администрация Кемеровской области оказывала полное содействие правоохранительным органам при сборе этих материалов и параллельно проводила собственную проверку. Ее результаты были представлены губернатору Кузбасса. После чего переданы Совету народных депутатов Мариинского района для рассмотрения вопроса о соответствии главы Мариинского городского поселения занимаемой должности».