В Кузбассе подвели предварительные итоги программы «Бережливый регион»

На примере Промышленновского автотранспортного предприятия рассмотрели, что уже удалось улучшить, а на что ещё необходимо обратить внимание.

Мониторинг состояния автотранспорта, подсчёт пробега и расхода топлива. Ещё до недавнего времени диспетчерам эти данные необходимо было заносить в базу вручную. Теперь это делает система Wialon Hosting. Информация с датчиков, установленных в автобусах, отправляется напрямую в компьютер. Оптимизация работы на автотранспортных предприятиях — одно из приоритетных направлений «Бережливого региона».

Технологии бережливости первыми начали осваивать в кемеровской автоколонне №1237 в ноябре прошлого года. Там удалось сократить время техосмотра автомобилей и установки причин поломки со 135 минут до 10. В январе 2019 бережливую эстафету подхватили все пассажирские автотранспортные предприятия. Так, например, благодаря мониторингу расхода топлива, удаётся существенно экономить.

Промежуточные итоги реализации проекта в Промышленной — ориентир для других автотранспортных предприятий Кузбасса. Принципы бережливости продолжат внедряться по всему региону.