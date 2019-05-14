В Кузбассе приступили к реформе здравоохранения. На днях Сергей Цивилев посетил Кемеровскую областную клиническую инфекционную больницу

В ближайшее время будут созданы общественные советы. Их задача — передавать рекомендации и собирать мнения жителей региона о происходящих позитивных изменениях в медицинском комплексе Кузбасса. Губернатор также решил лично проводить проверки больниц и поликлиник.

На днях Сергей Цивилев посетил Кемеровскую областную клиническую инфекционную больницу. В социальных сетях неоднократно появлялись жалобы на состояние этого медучреждения. Губернатор осмотрел территорию, пообщался с пациентами и сотрудниками. По словам персонала, ремонт в отделениях завершён, приём пациентов ведётся в обычном режиме. Что касается оснащения — острой необходимости в закупках нет.

По результатам проверки Сергей Цивилев поручил заместителю губернатора по вопросам здравоохранения и главе Кемерова взять на контроль благоустройство территории больницы.