Этнобалет «Шория». Губернаторский театр танца «Сибирский Калейдоскоп» подготовил уникальную программу

К постановке подошли основательно: от изучения трудов Николая Гумилева в области коренных этносов, до консультаций с представителями носителей культуры.

В основе сюжета — одна из легенд о девушке-журавле «Туруна», которая принесла благодатный огонь на землю шорцев, положив, тем самым, начало цивилизации. Особенность постановки — в переплетении различных видов искусств: живописи, поэзии, музыки, и, конечно же, хореографии, которая представлена сразу несколькими жанрами. По задумке организаторов проекта, артисты должны были погрузиться в историю, героями которой им предстояло стать.

Изюминка этнобалета — выступление Чылтыс Таннагашевой — первой в истории шорианки, овладевшей горловым пением.

Премьеру посетили Сергей и Анна Цивилевы. В закулисье они выразили признательность артистам за приятно проведенное время и ценность постановки в поддержании культуры коренных народов Сибири.

На таком высоком аккорде завершился очередной дебют артистов «Сибирского калейдоскопа».