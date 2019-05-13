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Этнобалет «Шория». Губернаторский театр танца «Сибирский Калейдоскоп» подготовил уникальную программу

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К постановке подошли основательно: от изучения трудов Николая Гумилева в области коренных этносов, до консультаций с представителями носителей культуры.

В основе сюжета — одна из легенд о девушке-журавле «Туруна», которая принесла благодатный огонь на землю шорцев, положив, тем самым, начало цивилизации. Особенность постановки — в переплетении различных видов искусств: живописи, поэзии, музыки, и, конечно же, хореографии, которая представлена сразу несколькими жанрами. По задумке организаторов проекта, артисты должны были погрузиться в историю, героями которой им предстояло стать.

Изюминка этнобалета — выступление Чылтыс Таннагашевой — первой в истории шорианки, овладевшей горловым пением.

Премьеру посетили Сергей и Анна Цивилевы. В закулисье они выразили признательность артистам за приятно проведенное время и ценность постановки в поддержании культуры коренных народов Сибири.

На таком высоком аккорде завершился очередной дебют артистов «Сибирского калейдоскопа».

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