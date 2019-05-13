Оля, Фрося, Андрей и Алексей – новые герои проекта «Где ты, мама?»

В Новокузнецке продолжается социальный проект при поддержке компании ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

Спорт и физкультура — любимые занятия в семье этих ребят: двух сестёр — Оли, Фроси и двух братьев — Андрея и Алексея. Пример всем подаёт старшая Оля. Сейчас она готовится выполнить норматив кандидата в мастера спорта. В дальнейшем планирует поступить в училище Олимпийского резерва.

Андрей выбрал для себя другой вид спорта — футбол. Во-первых, интересно, а во-вторых — для здоровья полезно.

У младших — Леши и Фроси — физкультура тоже в числе любимых занятий. Леша с удовольствием занимается на скалодроме. Фросе нравятся игры с мячом. Учёба не всем даётся легко. Однако, дети стараются. Леша делает упор на математику. Особенно любит решать примеры и задачи. Уверен, что развитое логическое мышление поможет в будущей профессии. Хочет стать полицейским.

Фрося в школу пойдёт только осенью. Однако, уже сейчас у неё заметна склонность к литературе. Хорошо читает, любит стихи. Учит наизусть длинные произведения для собственного удовольствия. А ещё Фрося любит ролевые игры. Особенно «дочки — матери».

Ребятам нравится создавать поделки из разнообразных материалов. Работа Леши заняла второе место на городском конкурсе. Оля изучает вязание. Все вместе любят рисовать, осваивают премудрости домашнего хозяйства, следят за порядком в комнатах, стирают мелкие вещи, учатся готовить. Оля для младших — непререкаемый авторитет. Она регулярно интересуется у воспитателей поведением ребят, советует братьям и сестре, как лучше поступить в той или иной ситуации. Оля уверена — семья — это самое важное в жизни.

По мнению опытных педагогов, женская ласка, мужская поддержка помогут этим ребятам взять уверенный старт во взрослую жизнь.

Для будущих родителей телефон управления опеки и попечительства: 32-29-74, код Новокузнецка: (3843).