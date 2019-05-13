Доступен онлайн. Кузбасские специалисты разработали сайт кемеровского Соснового бора

Сергею Цивилеву за последнее время стало поступать все больше обращений от обеспокоенных граждан. В связи с этим он запретил вырубку деревьев и стройку на территории бора и инициировал создание интернет портала.

255 799 деревьев. Каждое занесено в базу данных, где описаны его точные географические координаты, высота и площадь кроны. Территорию Соснового бора оцифровали с помощью дронов: теперь достоверно известно, сколько деревьев насчитывает уникальный лес, какие здесь обитают животные и птицы.

По данным сайта, Сосновый бор в Кемерове – единственный в мире реликтовый лес, расположенный в черте города. На интернет-портале можно найти самые популярные маршруты кемеровчан, правила поведения на особо охраняемых природных территориях, к которым относится и кемеровский Сосновый бор.