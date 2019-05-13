Новая акция родилась в Кузбассе. 300 яблонь теперь украшают один из скверов областного центра

Участниками посадки деревьев стали не только рядовые жители Кемерова, но и почётные гости.

«Яблоневый сад Победы». Праздничную акцию, посвященную 9 мая, провели в Кемерове. В посадке деревьев приняли участие ветераны, молодёжь, а также почётные гости, среди которых Олег Газманов. 11 мая артист в числе других звёзд российской эстрады выступил с концертом на площади Советов. Инициатором акции выступил Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

Акцию решили сделать традиционной. К ней готовы подключиться другие территории Кузбасса. Тем более, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Великой Победы.