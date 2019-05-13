10-летие поисковой работы. Сводный кузбасский отряд «Земляк» отметил годовщину

Сейчас в регионе более тысячи человек занимаются поисковой деятельностью. Они выезжают на места боевых сражений Великой Отечественной войны и находят пропавших без вести бойцов.

«Пропал без вести». Извещения с такими словами получали тысячи семей. Историки называют разное количество погибших солдат в Великой Отечественной войне. Много лет спустя не вернувшихся домой возвращают поисковые отряды. Свою деятельность они начали в 2013 году. А в Кемеровской области отряды начали работать уже в 2009-м. Губернатор Кузбасса поздравил участников сводного областного отряда «Земляк» с 10-летием работы.

Глава региона вручил поисковикам областные медали. Большинство из награждённых — школьники, которые посвящают летние каникулы экспедициям. Палаточный лагерь, полевые условия и физическая работа. Несмотря на все трудности, ребята остаются в составе отряда из года в год.

В «Земляк» входят 17 отрядов из городов Кузбасса. За 10 лет поисковики провели 36 экспедиций по местам боевых действий сибирских дивизий. Ежегодно они ездят в Воронежскую, Ленинградскую, Липецкую, Смоленскую, Курскую, Тверскую, Новгородскую области, республику Карелия.

Поисковики — как историки. Они по деталям восстанавливают утерянные страницы тяжёлой военной биографии не только страны, но и каждой семьи, которая до сих пор ждёт вестей о своём солдате, не вернувшемся с фронта.