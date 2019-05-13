В День Победы Сергей Цивилев посетил Областной клинический госпиталь для ветеранов войн

Вместе с главой региона кузбассовцы вспомнили трудности, которые им пришлось преодолеть. Поделились своими проблемами.

Героизм, сила воли и духа объединила всех собравшихся ветеранов. Сергей Цивилев отметил, отвага и ответственность передаются из поколения в поколение. Глава региона выразил ветеранам и участникам локальных конфликтов глубокую благодарность.

За чашкой чая участники мероприятия вспомнили былое. Трудности, которые преодолели в военные годы. Обсудили проблемы, которые есть сейчас. Сергей Цивилев пообещал помочь.

Сегодня для ветеранов организовали прием. На вопросы героев отвечали заместители губернатора и глава Кемерова Илья Середюк. Встреча получилась продуктивной. Ветеранов интересовало улучшение жилищных условий, благоустройство дворов, медицинская помощь.

Все вопросы рассмотрят персонально. В скором времени будет принято решение по каждому. Ветеранам обязательно помогут. Первый шаг для этого уже сделан.