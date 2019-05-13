Кузбасс отпраздновал 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

В каждом городе и районе прошли торжественные мероприятия, митинги, флешмобы и концерты. Наш телеканал вёл прямую трансляцию в эфире и на официальном сайте. 9 мая в Кемерове. Как это было.

Сотни историй. Миллионы судеб. Десятки тысяч неравнодушных людей. Только в областном центре в «Бессмертный полк» в этом году встали более 24 тысяч человек. В то время как кемеровчане в центре города готовились пронести портреты своих родных и близких, у памятника воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось торжественное возложение цветов.

В память о тех, кто не вернулся домой с войны. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ветераны, труженики тыла и почётные гости возложили цветы у Вечного огня. Глава региона отметил: память о подвиге нужно передавать из поколения в поколение.

Праздничное шествие на главной площади области открыли воспитанники Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. Впервые за последние несколько лет по центральной улице Кемерова торжественным строем прошагали сотрудники силовых ведомств, проехала военная техника. В шествии приняли участие воспитанницы Губернаторской женской гимназии, кадеты, юнармейцы, сотрудники войсковой части.

Завершили торжественную часть на площади Советов оружейные залпы. Кроме того, по реке Томь прошёл парад судоходных средств. В нём принял участие личный состав и маломерные суда Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Праздничную колонну на главной площади областного центра продолжили люди. Участники народной акции «Бессмертный полк». 198 тысяч 375 кузбассовцев по официальным подсчётам приняли в ней участие.

Кемеровская колонна шла в направлении парка имени Жукова. Там работали творческие и спортивные площадки. Там же состоялось возложение цветов у памятников маршалу Жукову и труженикам тыла. Губернатор области, ветераны Великой Отечественной войны и жители Ленинского района почтили память блокадников. В защите и освобождении Ленинграда участвовала 376-я Кузбасско-Псковская краснознаменная дивизия. Во время Великой Отечественной из Ленинграда в Кемерово эвакуировали 15 детских домов. Многие из блокадников остались жить в нашем регионе.

9 мая губернатор побывал и в Государственном архиве Кемеровской области. Там он пообщался с финалистами областного конкурса «Юный архивист». В знак благодарности за труд и в честь 74-ой годовщины Победы губернатор вручил победителям областного этапа конкурса памятные книги-альбомы «Главные документы Великой Отечественной войны» Владимира Долматова.

Торжества проходили в Кемерове несколько дней. Так, 11 мая на площади Советов состоялся концерт «Песни Победы». С этими композициями шли в бой, их пели в землянках, на фронте и в тылу. Эти песни кемеровчане спели вместе с Олегом и Родионом Газмановыми, Тамарой Гвердцители, Денисом Майдановым и другими звездами российской эстрады.