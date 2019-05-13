Зеленые легкие Кемерова online

Сосновый бор в Кемерове — единственный в мире реликтовый лес, находящийся в черте города — теперь доступен онлайн. Кузбасские специалисты разработали сайт кемеровского Соснового бора kembor.ru и приглашают посетить виртуальную экскурсию по лесу.

255 799 деревьев насчитали по всей территории бора с помощью дронов и оцифровали. В сформированной базе данных можно найти информацию о точных географических координатах, высоте и площади кроны.

Сергей Цивилев запретил вырубать деревья на территории леса, а также строительство. В связи с этим отменили установку памятника Святой Варвары.

«Сосновый бор в центре Кемерово — это особо охраняемая природная территория местного значения, уникальный памятник природы, зеленые легкие нашего города. Кемеровчане и гости города наслаждаются им круглый год – и зимой, и летом. Поэтому ни одно дерево не должно пострадать», — подчеркнул губернатор Кузбасса.

Количество деревьев, информация о флоре и фауне, история Соснового бора, а также самые популярные маршруты кемеровчан — со всем можно ознакомиться на сайте kembor.ru. Также на портале можно найти правила поведения на особо охраняемых природных территориях, к которым относится и кемеровский Сосновый бор.