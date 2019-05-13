Главное управление МЧС по Кемеровской области сообщает: 24 мая в регионе официально начнётся сезон навигации

Навигация в Кемеровской области в 2019 году будет открыта 24 мая и продлится до 25 октября.
Перед открытием сезона судовладелец должен убедиться, что его судно технически исправно и оснащено минимальным набором средств безопасности.
В период межнавигации выход на воду запрещён. Эксплуатировать плавсредства в настоящее время разрешено только специально уполномоченным лицам, осуществляющим правоохранительные, контрольно-надзорные, спасательные и природоохранные функции. Владельцы судов, вышедшие на воду в межнавигационный период, рискуют быть подвергнутыми административному наказанию в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.
Для проведения освидетельствования в Кузбассе действуют четыре стационарных пункта: в Кемерове, Новокузнецке, Мариинске и посёлке Крапивинский. Также для жителей отдалённых территорий запланирована работа передвижных пунктов освидетельствования.
МЧС напоминает, перед началом эксплуатации судно должно проходить обязательное освидетельствование:
— перед его регистрацией;
— каждые 5 лет с даты регистрации судна в судовом билете;
— перед перегоном в другой регион;
— после ремонта или устранения замечаний при предыдущем освидетельствовании.
Обязательный этап освидетельствования — на плаву.