Главное управление МЧС по Кемеровской области сообщает: 24 мая в регионе официально начнётся сезон навигации

Навигация в Кемеровской области в 2019 году будет открыта 24 мая и продлится до 25 октября.

Перед открытием сезона судовладелец должен убедиться, что его судно технически исправно и оснащено минимальным набором средств безопасности.

В период межнавигации выход на воду запрещён. Эксплуатировать плавсредства в настоящее время разрешено только специально уполномоченным лицам, осуществляющим правоохранительные, контрольно-надзорные, спасательные и природоохранные функции. Владельцы судов, вышедшие на воду в межнавигационный период, рискуют быть подвергнутыми административному наказанию в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

Для проведения освидетельствования в Кузбассе действуют четыре стационарных пункта: в Кемерове, Новокузнецке, Мариинске и посёлке Крапивинский. Также для жителей отдалённых территорий запланирована работа передвижных пунктов освидетельствования.

МЧС напоминает, перед началом эксплуатации судно должно проходить обязательное освидетельствование:

— перед его регистрацией;

— каждые 5 лет с даты регистрации судна в судовом билете;

— перед перегоном в другой регион;

— после ремонта или устранения замечаний при предыдущем освидетельствовании.

Обязательный этап освидетельствования — на плаву.