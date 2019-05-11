«Яблоневый сад Победы» в Кемерове

Сегодня в областной столице Кузбасса ветераны, жители города, волонтеры высадили «Яблоневый сад Победы». Акция организована Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области и посвящена 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Председатель Совета Анна Цивилева подчеркнула: «В Кузбассе нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Яблоневая аллея каждый год своим цветением будет напоминать подрастающему поколению о подвиге ветеранов». Присоединился к мероприятию народный артист России Олег Газманов.