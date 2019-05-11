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«Яблоневый сад Победы» в Кемерове

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Сегодня в областной столице Кузбасса ветераны, жители  города, волонтеры высадили «Яблоневый сад Победы».  Акция организована Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области и посвящена 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Председатель Совета Анна Цивилева подчеркнула: «В Кузбассе нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Яблоневая аллея каждый год своим цветением будет напоминать подрастающему поколению о подвиге ветеранов». Присоединился к мероприятию народный артист России Олег Газманов.

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