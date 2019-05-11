Сегодня в большом зале администрации Кемеровской области состоялся губернаторский прием поисковиков. Встреча посвящена 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Поисковое движение зародилось в Кузбассе более десяти лет назад. В 2008 году создан сводный поисковый отряд «Земляк». В состав областного отряда в настоящее время входят более 320 человек (обучающихся и педагогов образовательных организаций) из 11 территорий Кемеровской области. Главной целью поисковиков является организация работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил членов поисковых отрядов Кузбасса за проделанную работу и пожелал успехов в их дальнейшей деятельности.